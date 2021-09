Daimler : la poste australienne adopte le eCanter

Daimler annonce qu'à compter du mois d'octobre, la poste australienne deviendra son premier client dans le pays à intégrer l'eCanter à sa flotte de véhicules.



En effet, 20 camions tout-électriques eCanter vont être livrés à l'Australia Post afin d'opérer dans les grandes villes dans le cadre des livraisons de colis.



Daimler précise que la poste australienne possède déjà la plus grande flotte électrique du pays, avec plus de 3 000 véhicules de livraison électriques et que l'ajout des eCanter contribuera à atteindre l'objectif de réduction des émissions globales de la poste de 15% d'ici 2025, par rapport aux niveaux de 2019.





