Daimler : la production de l'eActros en série a débuté

Daimler annonce que le premier eActros produit en série est sorti aujourd'hui des chaînes de production du Future Truck Center de Mercedes-Benz, à Wörth (Allemagne).



La nouvelle chaîne de production a été inaugurée en présence de Daniela Schmitt, ministre de l'Économie et des Transports du Land de Rhénanie-Palatinat et de Karin Rådström, membre du conseil d'administration de Daimler Truck AG et responsable de Mercedes-Benz Trucks.



Premier camion électrique à batterie de Mercedes-Benz, l'eActros va permettre de franchir une nouvelle étape importante pour la mobilité des personnes et des biens.



Le Future Truck Center jouera d'ailleurs un rôle central dans la stratégie de l'entreprise puisque c'est ici que seront assemblés et électrifiés les véhicules neutres en CO2 de la marque à l'étoile.





