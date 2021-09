Daimler : lancement d'un nouveau bus, Aero Star, au Japon

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), partenaire de Daimler India Commercial Vehicles (DICV) sous l'égide de Daimler Trucks Asia (DTA), annonce le lancement d'Aero Star au Japon, un nouveau modèle de bus adapté aux grandes villes.



Le nouvel Aero Star est disponible auprès des sociétés de vente MFTBC et des unités de vente régionales à travers le Japon.



Daimler précise que le nouvel Aero Star est conforme aux dernières normes réglementaires et qu'il continuera d'évoluer pour offrir un haut niveau de sécurité et de commodité.





