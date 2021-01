Daimler : lancement de la Smart édition bluedawn

Daimler annonce la sortie d'un nouveau modèle électrique de Smart, la 'EQ fortwo edition bluedawn'.



Alliant 'élégance et dynamisme', ce modèle est proposé en spécification standard avec des détails tels que le pack Cool & Audio, la radio numérique et les sièges chauffants, précise le constructeur.



Le nouveau modèle arrivera chez les concessionnaires au cours du deuxième trimestre 2021.



