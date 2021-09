Daimler : le Mercedes Citan ouvert à la commande

Daimler annonce que le nouveau Mercedes-Benz Citan est désormais disponible à la commande.



Le petit fourgon sera initialement lancé en version 'Panel Van' (fourgon) et 'Tourer' (caravane). Dans un second temps, d'autres variantes à empattement long seront proposées ainsi qu'une version 'Mixto', indique Daimler.



Le constructeur met en avant 'les dimensions extérieures compactes' du Citan et 'son volume de chargement élevé', le rendant pratique pour 'une gamme diversifiée d'applications', à commencer par les opérations de distribution en centre-ville.



Les premiers Citan seront livrés à compter de fin octobre.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.