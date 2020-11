Daimler : le bus géant de Mercedes approuvé en Suède

17/11/2020 | 11:03

Daimler fait savoir aujourd'hui qu'après des tests approfondis, le bus articulé extra-large CapaCity L de Mercedes-Benz a été approuvé pour les transports publics locaux à Göteborg (Suède).



Ce modèle de bus extra-large à quatre essieux et mesurant 21 mètres de long peut accueillir jusqu'à 191 passagers. Il est donc très adapté aux grandes villes avec des services de bus extrêmement fréquentés.



L'opérateur de transport suédois Transdev a commandé 23 unités du CapaCity L. La livraison des véhicules a déjà commencé et leur mise en service dans les rues de Göteborg est prévue avant la fin de cette année.





