Daimler : le pack antivol Mercedes-IBM va être développé

Mercedes-Benz a annoncé jeudi son intention d'étendre l'utilisation du pack de protection 'Urban Guard' développé en collaboration avec IBM afin de retrouver la trace de véhicules volés.



La solution numérique - qui est disponible via l'application Mercedes me - avait été lancée à destination des clients européens de la marque en novembre dernier.



Au vu du succès de l'offre, elle sera désormais proposée aux clients dans certaines régions d'Asie Pacifique et d'Amérique du Nord.



Cette technologie inclut des capteurs permettant de détecter les déplacements inhabituels du véhicule, déclenchant une alerte qui peut être partagée avec les services de police.



La localisation du véhicule volé permet ensuite de récupérer le bien.



La solution 'Urban Guard' s'inscrit dans le cadre de la collaboration conclue entre IBM et Daimler, la maison-mère de Mercedes-Benz, concernant le développement de services pour les véhicules connectés.



