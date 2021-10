Daimler : le titre grimpe, UBS passe à l'achat

Daimler grimpe en Bourse ce vendredi suite à un relèvement de recommandation d'UBS, passé de 'neutre' à 'achat' sur le géant allemand de l'automobile.



L'action du propriétaire de la marque Mercedes-Benz prend actuellement 2,5%, ce qui en fait la deuxième plus forte hausse du DAX, qui recule de 0,2% au même moment.



UBS, qui relève son objectif de cours de 79 à 100 euros, dit baser son optimisme sur la prévision d'une réussite des projets du groupe dans la constitution d'une offre 'de luxe' sur le marché des véhicules électriques.



L'intermédiaire estime par ailleurs que la trajectoire de résultats du constructeur pour 2022 est sous-estimée par le marché et met également en avant la perspective d'une revalorisation du titre après la scission prochaine de l'activité de poids lourds.



