Daimler : livre 90 camions Actros en Afrique du Sud

Daimler annonce que Daimler Trucks and Buses Southern Africa a récemment remis 90 camions Mercedes-Benz Actros 2645LS à Bakers SA Limited, l'une des principales entreprises indépendantes de logistique d'Afrique du Sud.



Ce contrat porte à 740 véhicules la flotte totale de Bakers - tous étant des véhicules Mercedes-Benz Truck.



Cet été, Daimler Trucks and Buses Southern Africa avait déjà annoncé la remise de 43 camions légers Canter de marque FUSO à City Logistics, une entreprise sud-africaine spécialisée dans la distribution, le transport, la publicité, et l'entreposage, et également présente au Botswana, au Lesotho, en Namibie et au Swaziland.



