Daimler annonce que l'équipe de Formule E Mercedes-EQ a signé un partenariat avec mCloud Technologies Corp., société cotée au Nasdaq et spécialisée dans les solutions de gestion et solutions ESG alimentées par l'IA.



mCloud rejoint l'équipe en tant que partenaire officiel à une semaine de l'ouverture officielle de la 8ème saison du championnat du monde.



