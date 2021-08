Daimler : mise en service de 24 bus e-Citaro à Darmstadt

Daimler annonce aujourd'hui que 24 autobus urbains e-Citaro (11 bus solo et 13 bus articulés) ont été mis en service aujourd'hui par HEAG mobilo, à Darmstadt, ville d'Allemagne qui a pour ambition de 'rendre ses transports publics locaux sans émission dès que possible'.



Opérateur de transport à Darmstadt, HEAG mobilo, avait annoncé vouloir remplacer la quasi-totalité de sa flotte de bus par des véhicules 100% électriques au cours des quatre prochaines années, soit environ 80 véhicules d'ici 2025.



Le lancement d'aujourd'hui représente environ 36% de l'objectif.





