Daimler : La valeur du jour en Europe DAIMLER porté en Bourse par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

Daimler progresse de 2,77 % à 77,45 euros l'action sur la place de Francfort, dans le sillage de résultats préliminaires bien meilleurs que prévu au titre de son premier trimestre 2021. Le constructeur automobile allemand a en effet nettement dépassé les attentes moyennes des analystes sur toute une série d’indicateurs. Il en va ainsi pour l’Ebit qui ressort à 5,75 milliards d’euros, contre un consensus (cité par la compagnie) de 4,96 milliards d’euros. Idem pour l’Ebit ajusté qui s’établit à 4,97 milliards d’euros, alors que le marché visait 3,99 milliards d’euros.



Le free cash flow industriel ajusté vient enfoncer le clou : 2,83 milliards d'euros contre un consensus d'environ 1,80 milliard d'euros.



" Une dynamique favorable des ventes chez Mercedes-Benz Cars dans toutes les grandes régions, et en particulier en Chine, a fortement soutenu la gamme de produits et les prix au premier trimestre ", a expliqué Daimler. Le géant de Stuttgart met également en avant les significatives réductions de coûts mises en place.



" Nous continuons à réaliser nos ambitions dans un environnement de marché très encourageant ", a commenté Ola Källenius, le président du directoire de Daimler.



" Nos efforts systématiques pour abaisser le seuil de rentabilité de l'entreprise sont de plus en plus visibles ", a ajouté le dirigeant.



Les résultats complets du premier trimestre seront publiés le 23 avril prochain. C'est à ce moment là que les perspectives 2021 pourraient être affinées si besoin. Mi-février, Daimler prévoyait pour 2021 une hausse " significative " de ses ventes, de son chiffre d'affaires et de son Ebit. Cela se traduira par une marge opérationnelle ajustée comprise entre 8% et 10% pour sa branche automobile, contre 6,9 % en 2020.



Concernant la pénurie de semi-conducteurs, Daimler pensait que les volumes de production perdus lors du premier trimestre seraient compensés sur le reste de l'année.



Du côté des analystes, UBS a réitéré, en première approche, son opinion Neutre et son objectif de cours de 78 euros sur le titre Daimler. Si les chiffres principaux sont impressionnants, le broker pense que de nombreux investisseurs s'étaient déjà positionnés pour un trimestre exceptionnel.



L'analyste s'attend que les autres constructeurs allemands publient des résultats préliminaires (presque) aussi impressionnants.