Daimler : Lewis Hamilton prolonge son contrat pour deux ans

Daimler a annoncé ce week-end une prolongation du contrat de Lewis Hamilton en Formule 1 pour deux années supplémentaires.



Déjà septuple champion du monde de la discipline - un record qu'il partage avec Michael Schumacher - le britannique arpentera donc les circuits du championnat du monde avec Mercedes au moins jusqu'en 2023, qui sera alors la 11e année de collaboration entre le pilote et son écurie.



L'annonce de cette prolongation a été faite à l'occasion du grand-prix d'Autriche disputé ce weekend. Au terme de la course, les monoplaces allemandes ont coupé la ligne d'arrivée en 2e (Valtteri Bottas) et 4e positions (Lewis Hamilton).



Le résultat permet à Mercedes-Benz de conforter sa 2e place au championnat des constructeurs derrière Red Bull Honda. Lewis Hamilton et son coéquipier occupent les 2e et 5e places du championnat des pilotes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.