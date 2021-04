Daimler : Mercedes réorganise marketing et communication

Mercedes-Benz fusionne ses activités de marketing et de communication, au travers d'une unité conjointe qui sera dirigée par Bettina Fetzer, annonce Daimler aujourd'hui.



'L'objectif de ce réalignement est d'avoir une présence mondiale uniforme pour les marques de produits ainsi que pour la marque d'entreprise Mercedes-Benz', explique le constructeur.



'Avec la réorganisation de nos activités mondiales de relations publiques et de marketing, nous créons les bases pour communiquer encore plus efficacement', renchérit Ola Källenius, président des conseils d'administration de Daimler AG et Mercedes-Benz AG.



Par ailleurs, dans le cadre du projet de cotation en bourse de Daimler Truck en tant qu'entreprise indépendante, le responsable de la communication de Daimler, Jörg Howe, passera chez Daimler Truck AG à compter du 1er juillet. Il y occupera le poste nouvellement créé de 'Représentant spécial pour les affaires extérieures et la communication'.



Tobias Just reprendra le poste de responsable de la communication d'entreprise de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG. Katja Bott restera responsable de la Communication produit, technologie et marque chez Mercedes-Benz AG, ainsi que de la communication chez Mercedes-Benz Vans.







