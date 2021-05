Daimler : Mercedes s'impose au GP d'Espagne de F1

Lewis Hamilton a signé la 98e victoire de sa carrière, la 3e cette saison, dimanche 9 mai, sur la piste de Barcelone, à l'occasion de la 4e épreuve du championnat du monde de Formule 1.



Le pilote britannique devance la Red-Bull Honda de Max Verstappen tandis que Valtteri Bottas, sur la seconde Mercedes, complète le podium.



Ce nouveau résultat permet à l'équipe allemande et à Lewis Hamilton de s'échapper un peu plus aux classements des pilotes et constructeurs.



La veille du départ, le britannique, déjà septuple champion du monde de la discipline, avait décroché la 100e pôle position de sa carrière.





