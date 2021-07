Daimler : commande de 100 camions-toupies en Russie

Daimler annonce que Daimler Kamaz Rus, une coentreprise entre Daimler Trucks et son partenaire russe Kamaz, a reçu une importante commande de la part de l'entreprise russe de construction, Partner Group.



Partner Group - qui possède déjà 71 camions Mercedes-Benz- a en effet passé commande de 100 camions malaxeurs Mercedes-Benz Arocs 4142B neufs, aussi appelés bétonnières ou camions-toupies, afin de mettre à jour sa flotte dédiée à la construction.



Trente premiers camions ont déjà été livrés chez un concessionnaire moscovite. Le reste de la commande sera livré au cours des prochains mois et avant la fin de l'année, précise le constructeur.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.