Daimler : création de 2000 emplois en R&D

Afin d'accélérer la transformation vers le 'digital first', Mercedes ‑Benz AG prévoit d'embaucher environ 1000 développeurs de logiciels pour faire de son usine de Sindelfingen, le campus central pour le développement du futur système d'exploitation MB.OS au sein des activités mondiales R&D de l'entreprise.



Daimler annonce qu'après d'intenses négociations, la direction et le comité d'entreprise ont convenu d'une nouvelle convention collective complémentaire permettant à Mercedes-Benz d'offrir des conditions attrayantes avec une grande flexibilité, et des conditions de temps de travail et de rémunération adaptées aux besoins et aux exigences des experts en logiciels.



En outre, 2 000 emplois seront créés dans le réseau mondial de R&D dans des pôles technologiques tels que Berlin, Tel Aviv, Seattle, Sunnyvale, Pékin, Tokyo et Bangalore, précise le constructeur.





