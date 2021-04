Daimler : dans le vert avec des propos de broker

Daimler avance de plus de 1% à Francfort, sur fond de propos de Barclays qui reste à 'surpondérer' et relève son objectif de cours de 96 à 100 euros, affirmant prévoir 'plusieurs catalyseurs importants au deuxième trimestre' pour le constructeur automobile.



'Bien que la pénurie de puces reste un risque, nous pensons qu'un premier trimestre très solide positionnera Daimler pour compenser tous les défis', juge le broker, qui prévoit désormais une marge EBIT ajustée du groupe de 9,6% sur les trois premiers mois de l'année.



