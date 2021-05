Daimler : équipe ses bus de dispositifs contre la Covid

Dans le contexte de pandémie, Daimler Buses élève le niveau de sécurité dans ses véhicules avec la mise en place de filtres actifs fonctionnant avec le système de climatisation.



Plus de 5000 bus des marques Mercedes-Benz et Setra ont déjà été équipés de ces filtres haute-performance disposant d'une couche antivirale filtrant jusqu'à 99% de l'air intérieur.



Par ailleurs, des portes spéciales ont été installées afin de protéger les chauffeurs contre les maladies infectieuses. 5000 bus urbains, longue distance et autocars de tourisme ont ainsi été équipés.



Les cloisons de séparation entièrement vitrées en verre de sécurité ou en polycarbonate sont disponibles pour les véhicules neufs et comme solutions de rénovation, précise Daimler.



