Daimler : fait le point sur son activité bus

Sous l'influence du COVID-19, les marchés mondiaux des bus ont enregistré une baisse significative de près de 40% en 2020 et les marchés principaux des bus Daimler de 45%, n'a pu que constater le constructeur allemand.



Sur le marché européen principal, dit UE 30, (Union européenne + Norvège et Suisse), le marché des autocars a même chuté de près de 60% en 2020 par rapport à l'année précédente.



Malgré ces conditions structurelles difficiles, Daimler Buses annonce avoirpu 'maintenir sa place de leader incontesté du marché' dans l'UE 30, ainsi qu'au Brésil, en Argentine, au Mexique et en Turquie.



Pour 2021, la situation sur les marchés des bus devrait rester 'tendue', ce qui se traduit notamment par des commandes entrantes très faibles.



'Nous gardons un oeil sur notre avenir : nous continuons à investir dans nos projets stratégiques tels que la mobilité neutre en CO2', commente Till Oberwörder, responsable de Daimler Buses. 'Lorsque la pandémie sera derrière nous, les gens voudront à nouveau voyager, ce qui normalisera nos activités.'



