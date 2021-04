Daimler : l'UE autorise la cession d'actifs informatiques

La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition d'actifs informatiques de Daimler par Infosys, entreprise indienne.



Les actifs informatiques de Daimler fournissent des services informatiques (helpdesk, outils informatiques sur le lieu de travail, centre de données, solutions SAP) pour l'usage interne de Daimler.



Infosys est un fournisseur mondial de services numériques et de conseils en informatique à des clients de divers secteurs d'activité.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné que les parts de marché cumulées des entreprises sur les marchés en cause restent limitées.





