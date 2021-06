Daimler : nouveau directeur de l'usine de Wörth

Daimler annonce qu'à compter du 1er août, le Dr Andreas Bachhofer deviendra le nouveau directeur et responsable de production de l'usine Mercedes-Benz de Wörth, site qui se prépare à accueillir la future production en série de l'eActros.



Il assumera ainsi la responsabilité de la plus grande usine d'assemblage de camions Mercedes-Benz, avec près de 10 000 employés.



Le Dr Andreas Bachhofer faisait jusqu'alors partie du bureau de transformation de Mercedes-Benz Trucks, où il s'était concentré sur la conception et la mise en oeuvre de processus et de structures de gestion allégés.



Après avoir débuté sa carrière en 1995 chez Daimler, le Dr Andreas Bachhofer a occupé divers postes chez Daimler Trucks, notamment responsable de la gestion de la qualité et responsable de la gestion du cycle de vie des produits.



