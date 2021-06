Daimler : première mondiale pour l'eActros

Mercedes-Benz Trucks célèbre aujourd'hui la première mondiale du eActros, son véhicule poids lourd électrique à batterie



' Nous devons reconnaître que le transport fait partie de l'équation du problème du changement climatique. En même temps, il peut aussi faire partie de la solution', explique en substance le constructeur



Depuis 2018, une dizaine de prototypes de l'eActros ont parcouru un demi-million de kilomètres sur la voie publique. Equipé de deux moteurs électriques et de trois ou quatre packs de batterie selon les versions, l'eActros dispose d'une autonomie de 400 km et peut se charger de 20 à 80% en une heure, indique le constructeur.



À partir de l'automne 2021, le modèle de série sera produit dans la plus grande usine de montage de camions de Mercedes-Benz Trucks à Wörth am Rhein.



Dans un premier temps, l'eActros sera disponible en Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Espagne, France, Pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Norvège et Suède. D'autres marchés suivront.



