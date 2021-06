Daimler : présentation officielle de l'eActros le 30 juin

L'eActros, le poids lourd alimenté par batterie de Mercedes-Benz Trucks, sera officiellement présenté le 30 juin, avant sa mise en production en série au cours du 2nd semestre, à l'usine de Wörth am Rhein (Allemagne).



Premier camion électrique à arborer l'étoile à trois branches, l'eActros inaugurera une nouvelle ère en matière de transport routier localement neutre, affirme le constructeur.



Le concept eActros avait été présenté pour la première fois en 2016. Une flotte de 10 prototypes avait alors été livrée à un intensif parcours de tests, entre banc d'essai, essais sur route et tests client. Au total, un demi-million de kilomètres aura été parcouru.



'L'eActros que nous allons maintenant dévoiler est le fruit de toutes ces expériences', résume Andreas von Wallfeld, responsable ventes et marketing chez Mercedes-Benz Trucks.



Daimler Truck vise à ne plus proposer que de nouveaux véhicules neutres en CO2 à compter de 2039 en Europe, au Japon et aux USA, l'objectif ultime étant d'atteindre un transport routier neutre en CO2 d'ici 2050.



