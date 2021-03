Daimler : présente sa monoplace pour la championnat F1 2021

L'équipe Mercedes-AMG Petronas F1 a dévoilé aujourd'hui sa voiture 2021, la Mercedes-AMG F1 W12 E Performance, une monoplace qui s'appuie sur la base solide du modèle 2020 tout en laissant apparaître 'des changements aérodynamiques considérables ainsi que des améliorations dans des domaines tels que la suspension, le système de refroidissement et l'unité d'alimentation.'



La livrée de base noire reste pour une deuxième saison, afin de souligner l'engagement de l'équipe à améliorer la diversité et l'inclusion au sein de l'équipe et de ce sport en général.



La W12 effectuera ses premiers tours le jour de l'ouverture des essais de pré-saison à Bahreïn, le vendredi 12 mars.



Aligné aux côtés du Finlandais Valtteri Bottas, Lewis Hamilton tentera de décrocher une 8e couronne mondiale au volant de la version 2021 de la flèche d'argent.



