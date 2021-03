Daimler : présente un bus de vaccination Covid

Daimler annonce que sa division Daimler Buses contribue à contenir la pandémie de Covid via un bus de vaccination.



Cette station de vaccination mobile, basée sur le S 415 LE , permet de planifier des tournées et d'alléger la pression sur les centres de vaccination.



Outre quatre cabines de vaccinations, le bus abrite également un lieu de travail pour la préparation et la mise en service des doses de vaccination, ainsi qu'un vestiaire et un réfrigérateur pour stocker les différentes vaccinations.



Le bus est exploité par Huber Health Care SE, qui fait partie du groupe Huber. Les premières opérations prévues du bus de vaccination Setra sont programmées dès ce mois de mars.



