Daimler : publie ses chiffres de ventes trimestrielles

Daimler annonce que Mercedes-Benz Cars (Mercedes Benz + smart) a vendu 590 999 voitures particulières au premier trimestre 2021, soit une augmentation de 22,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Mercedes-Benz Vans n'est pas en reste avec 76 328 véhicules vendus lors des trois premiers mois de l'année, soit une hausse de 18,2%.



La hausse des ventes a notamment été portée par le dynamisme de la demande en Chine (+60,1%) et aux États-Unis (+15,5%), ainsi que par une forte demande d'hybrides rechargeables et de véhicules tout électriques, analyse le constructeur.



Ainsi, en Europe, une voiture sur quatre vendue par Mercedes-Benz Cars était électrifiée (xEV). Par ailleurs, les hybrides rechargeables et les voitures tout électriques représentaient environ 10% des ventes totales au premier trimestre.



Alors que les lancements des modèles EQS, EQB et EQE sont prévus cette année, Mercedes-Benz prévoit encore d'élargir sa gamme en proposant un total d'environ 30 variantes hybrides rechargeables jusqu'à la fin de 2021.



Toutefois, la pénurie mondiale de certains composants semi-conducteurs a affecté les livraisons au premier trimestre et continuera d'affecter les ventes au deuxième trimestre, avertit le constructeur.



