Daimler : six bus eCitaro en service à Ratisbonne (Allemagne)

Daimler annonce aujourd'hui que la société de transport 'das Stadtwerk.Mobilität' de la ville de Ratisbonne (Allemagne) souhaite convertir à terme près de 120 autobus urbains en misant sur une propulsion sans émission?



En attendant, la compagnie s'est équipée de six Mercedes-Benz eCitaro - des bus urbains équipés de batteries à semi-conducteurs - pour les itinéraires traversant la vieille ville historique.



'Ils ont une capacité énergétique élevée, sont très durables et sont respectueux de l'environnement sans nickel, manganèse ni cobalt. Les batteries des bus de la ville sont chargées dans le dépôt', précise le communiqué du constructeur.



