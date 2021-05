Daimler : teste la technologie hydrogène sur ses camions

Daimler Trucks s'intéresse de près aux piles à combustible à hydrogène afin d'électrifier ses camions et atteindre une autonomie de 1000 kilomètres, idéale pour les transports longue distance.



C'est dans ce contexte que Daimler Trucks a lancé une phase de tests 'très exigeants' fin avril, sur son prototype Mercedes-Benz GenH2, se concentrant notamment sur le fonctionnement continu, les différentes conditions météorologiques et routières et diverses manoeuvres de conduite.



Selon le plan de développement annoncé, les essais sur voie publique débuteront avant la fin de l'année. Les essais clients devraient commencer en 2023, avant la production en série des premiers camions GenH2 prévue à partir de 2027.



