Daimler : nouveau directeur financier en Inde, chez DICV

Daimler India Commercial Vehicles (DICV) a annoncé aujourd'hui la nomination de Manish Thakore en tant que nouveau directeur financier (CFO). Il succède ainsi à Leonardo Piccinini et devient par conséquent 'un membre clé du conseil d'administration', indique Daimler.



Manish Thakore occupait jusqu'à présent la fonction de directeur général de Daimler Financial Services India.



Manish Thakore a commencé sa carrière chez Daimler en 2000 en tant qu'analyste de flotte aux États-Unis avant d'occuper des postes à responsabilité en Inde et à Singapour.



En tant que directeur général de Daimler Financial Services India, il a récemment joué un rôle déterminant dans l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise, assure Daimler.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.