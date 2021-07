Daimler : ouverture de nouvelles concessions en Inde

Daimler annonce aujourd'hui l'extension du réseau de revendeurs de sa filiale indienne, Daimler India Commercial Vehicles (DICV), qui distribue les véhicules commerciaux BharatBenz en Inde.



De nouvelles concessions ont ainsi ouvert à Kolar et Davanagere, dans l'Etat du Karnataka, mais aussi à Bhimavaram (Andhra Pradesh) et à Kasaragod (Kerala).

DICV a également inauguré deux nouveaux points de vente consacrés à la fourniture de pièces, à Theni et Tiruvarur (Tamil Nadu).



'Les nouvelles concessions que nous avons ouvertes témoignent de notre engagement envers nos clients et de notre confiance dans la croissance du marché des véhicules commerciaux dans le sud du pays' explique Rajaram Krishnamurthy, vice-président du marketing, des ventes et du service client chez DICV.



L'an dernier, DICV avait indiqué disposer d'un réseau de 250 revendeurs dans le pays et ambitionnait d'atteindre les 350 concessions avant la fin 2022.





