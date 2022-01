Daimler : partenariat avec un fabricant de lunettes allemand

Daimler annonce une collaboration entre Mercedes-Benz et ic ! Berlin, un fabricant de lunettes allemand, avec pour objectif de de lancer une nouvelle collection de lunettes 2022 ' inspirée par l'esthétique fluide des véhicules Mercedes '.



Avec des montures très légères, les lunettes se caractérisent ' par des lignes sensuelles et un très haut niveau de confort de port '. L'acier inoxydable de 0.6 mm d'épaisseur est ' extrêmement robuste' et offre 'l'équilibre parfait entre stabilité et flexibilité ', assure Daimler.



Le système de charnière des modèles proposés est composé d'éléments emboîtables ne nécessitant pas l'utilisation de vis. Daimler précise que tous les modèles sont marqués d'une discrète étoile Mercedes-Benz gravée au laser sur l'élément de charnière.





