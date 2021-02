Daimler : pourrait lancer l'IPO sur la division poids lourds

Le groupe est sur le point de prendre sa décision pour l'IPO de sa division poids lourds selon Bloomberg.



Le conseil de surveillance du groupe allemand devrait se réunir aujourd'hui et discuter de l'opportunité de poursuivre une cotation séparée de l'entreprise, selon des personnes interrogées par l'agence de presse.



Daimler pourrait vendre une participation minoritaire de sa division poids lourds par le biais d'une introduction en bourse dès le second semestre de l'année précise Bloomberg.



' La division poids lourds a généré 40 Mrds d'euros de revenus en 2019 et sa valeur pourrait approcher 30 Mrds sur la base de comparables comme Volvo ' indique ce matin Aurel BCG.



' Nous pensons que le marché favoriserait un tel mouvement ' estime Stifel qui valorise Daimler Trucks à 20 milliards d'euros.



' Nous pensons qu'une introduction en bourse démontrerait que la nouvelle équipe de direction se concentre sur la création de valeur pour les actionnaires - même si cela signifie que Daimler devient une entreprise beaucoup plus petite ', poursuit l'analyste.



Si l'introduction en bourse de Traton n'avait pas déclenché de réévaluation de Volkswagen, Stifel rappelle que Daimler Truck & Bus représente une part beaucoup plus importante de l'activité globale, soit 26% des revenus de Daimler.



