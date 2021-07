Daimler : s'illustre au GP d'Angleterre, championnat relancé

Lewis Hamilton a remporté hier la 99e course de sa carrière en Formule 1, en s'imposant devant son public, au volant de sa Mercedes-AMG Petronas, à l'occasion du grand-prix de Silverstone (Grande-Bretagne).



Jugé coupable d'une collision et du spectaculaire accident de Max Verstappen, son principal rival pour le titre (qui a été conduit à l'hôpital après l'accident pour y passer des examens), Lewis Hamilton a pourtant écopé d'une pénalité de dix secondes dès le début de la course.



Une sanction qui n'a pas empêché le britannique de fondre sur le leader de la course, Charles Leclerc, puis de dépasser la Ferrari du monégasque à deux tours de l'arrivée.



L'autre Mercedes de Valtteri Bottas a coupé la ligne en 3e position, assurant un double podium pour l'écurie allemande.



La victoire de Lewis Hamilton relance complètement les championnats pilotes et constructeurs, le britannique ne pointant désormais plus qu'à huit points de son rival hollandais, tandis que Mercedes-AMG Petronas n'affiche que quatre longueurs de retard sur le leader, Red-Bull Honda.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.