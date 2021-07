Daimler : succès international pour l'eCanter de FUSO

Daimler Truck annonce de nouvelles livraisons du FUSO eCanter, son camion léger entièrement électrique, au 2e trimestre.



Produit en petite série, ce véhicule de 7,49 tonnes dispose d'une autonomie de plus de 100 km et d'une vitesse de pointe de 80kmh. 'Son agilité fait de l'eCanter le véhicule idéal pour le transport de distribution verte en centre-ville', indique le constructeur.



L'eCanter a été choisi en juin par l'entreprise logistique helvète Rhyner Logistik. Récemment c'est Warburtons, la plus grande marque de boulangerie de Grande-Bratgne qui a adopté le véhicule pour ses livraisons matinales à Manchester. En juillet, une version modifiée de l'eCanter a été livrée à Heineken, avec un réservoir spécial de 3000 litres de bière monté à l'arrière.



Le succès de l'eCanter se confirme également sur son marché domestique au Japon, où deux unités ont été livrées à Shikoku Meitetsu Transportation en juillet. La livraison de deux eCanter à DB Schenker à Milan a aussi permis de conclure la commande passée par ce dernier de 36 véhicules dans 11 pays européens.



Enfin, en Nouvelle-Zélande, Genesis Energy Limited, l'un des principaux fournisseurs d'électricité du pays, utilise le premier eCanter du pays depuis juillet pour ses opérations clients.



Cela signifie que le FUSO eCanter est désormais exploité par des clients dans 16 pays différents à travers le monde, à savoir : Allemagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Portugal, Danemark, Irlande, Norvège, Finlande, Espagne, Italie, Autriche, Suisse, États-Unis, Japon et Nouvelle-Zélande, conclut Daimler.



