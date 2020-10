Daimler table sur un Ebit 2020 "au niveau de l'année précédente"

Francfort (awp/afp) - Le constructeur automobile allemand Daimler s'attend pour l'année en cours à un bénéfice d'exploitation (Ebit) "au niveau de l'année précédente" malgré une "nette baisse" du chiffre d'affaires attendue en raison de la pandémie de Covid-19.

Le fabriquant des Mercedes Benz fait état vendredi dans un communiqué d'une "bonne évolution du marché", note que ses mesures de "contrôle des coûts" ont contribué à maintenir la rentabilité dès le troisième trimestre, dont le bénéfice net a atteint 2,2 milliards d'euros (2,36 milliards de francs suisses), soit 19% de plus qu'en 2019.

Le groupe avait dévoilé la semaine passée avoir réalisé entre juillet et septembre un bénéfice opérationnel supérieur aux attentes du marché grâce à la reprise "plus rapide que prévu" de l'activité, notamment des ventes en Chine, son premier marché.

Jusque-là, Daimler s'attendait à une baisse de ses résultats financiers.

Au deuxième trimestre, le constructeur avait encaissé une perte de 1,68 milliard d'euros en raison de la crise sanitaire ayant entraîné la fermeture de la plupart des usines et points de vente automobiles.

Sur les neufs premiers mois, le bénéfice d'exploitation se situe à 2,0 milliards d'euros, soit près de la moitié du niveau atteint à la même période de l'année passée.

"Nous avons poursuivi avec succès nos mesures d'économies" se félicite Harald Wilhelm, directeur financier, cité dans le communiqué.

Les ventes de la branche phare Mercedes Benz "Cars & Vans" ont baissé de 3% mais le bénéfice d'exploitation a bondi de 44%.

"Mais la transformation de Daimler est un marathon", a-t-il ajouté, en référence à la profonde restructuration lancée avant la pandémie et renforcée depuis.

Daimler avait annoncé en fin d'année dernière un programme d'économies assorti d'au moins 10'000 suppressions d'emplois pour réagir à la coûteuse transition vers la voiture électrique et autonome.

Le constructeur a en outre annoncé début octobre qu'il comptait réduire de 20% ses coûts d'ici 2025, la presse évoquant de 10'000 à 30'000 réductions de postes supplémentaires.

Le groupe a relevé ses prévisions en se basant sur l'hypothèse d'une "normalisation" de la situation dans les plus importants marchés sans "nouveaux revers" liés au Covid-19 alors que l'Allemagne et plus largement l'Europe font face à une deuxième vague épidémique et une explosion du nombre de contaminations.

