Daimler : un bénéfice d'exploitation élevé pour 2020

Daimler a annoncé un bénéfice d'exploitation plus élevé que prévu pour 2020, le géant automobile allemand ayant bénéficié d'un 'quatrième trimestre très fort' et de mesures de protection des liquidités.



Le constructeur automobile a publié quelques chiffres préliminaires qui montrent que l'EBIT de la société a atteint 6,6 milliards d'euros l'année dernière, battant largement le consensus de 5,2 milliards d'euros.



Cette surperformance intervient alors que la division clé du groupe - Mercedes-Benz Cars & Vans - a dépassé ses indicateurs financiers de l'exercice 2019, a déclaré le groupe.



L'EBIT de l'entreprise s'est élevé à près de 5,2 milliards d'euros, contre un consensus de 3,8 milliards d'euros.



Daimler a déclaré qu'étant donné la maîtrise des coûts au quatrième trimestre et la bonne demande attendue, il prévoit également 'une évolution positive des affaires' en 2021.



Le constructeur automobile a déclaré qu'il fournira des prévisions pour l'exercice 2021 ainsi que les résultats de l'année entière le 18 février.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.