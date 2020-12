Daimler : va co-produire des tracteurs pour le marché chinois

Daimler Truck AG et Beiqi Foton Motor Co annoncent la production et la distribution conjointe des tracteurs Mercedes-Benz à destination de certains segments du marché chinois.



La co-entreprise entre les deux partenaires, Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA) construira de nouveaux modèles de tracteurs lourds 'fabriqués en Chine pour la Chine', entièrement adaptés aux exigences des clients chinois, annonce Daimler.



Le démarrage de la production des modèles de tracteurs lourds est prévu dans deux ans dans une nouvelle usine de camions à Huairou (Pékin) appartenant à la BFDA. La coentreprise investit plus de 3,8 milliards de RMB (plus de 485 millions d'euros) pour l'acquisition de l'usine et la mise en place de nouvelles infrastructures et lignes de production.



Les détails sur les spécificités des produits et leur introduction sur le marché seront annoncés ultérieurement, indique Daimler.



