Daimler : va développer une motorisation hybride avec Geely

Daimler AG et Geely Holding, les sociétés mères respectives de Mercedes-Benz AG et Volvo Cars, prévoient de développer conjointement des systèmes de motorisation destinés à équiper les véhicules hybrides de nouvelle génération.



Les deux groupes visent à améliorer leur compétitivité mondiale et créer de véritables économies d'échelle, annonce Daimler.



' En collaboration avec notre partenaire, nous développerons conjointement la prochaine génération de technologies de pointe afin de rester au sommet de l'industrie en cette période de changements de grande ampleur', assure An Conghui, président de Geely Holding Group, président et chef de la direction de Geely Auto Group.



