Daimler : vers le camionnage automatisé, avec Luminar

30/10/2020 | 14:49

Luminar Technologies, spécialiste mondial de la télédétection par laser (lidar), et Daimler Truck annoncent aujourd'hui la mise en place d'un partenariat stratégique afin de développer le transport par camion hautement automatisé, notamment sur autoroutes.



Les experts de chaque partie ont en effet pour ambition de développer la production en série de camions hautement automatisés aptes à se déplacer sur les routes à travers le monde.



Les équipes travailleront ainsi en étroite collaboration afin d'améliorer la détection lidar, et ses performances sur les camions Daimler se déplaçant à des vitesses d'autoroute.



Pour renforcer le partenariat, Daimler Trucks a acquis une participation minoritaire dans Luminar.



