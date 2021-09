© AOF 2021

L’avenir de l’automobile sera électrique ou ne sera pas. Mais pour y parvenir, de lourds investissements sont requis et des alliances indispensables. Mercedes-Benz (groupe Daimler) l’a bien compris et rejoint ainsi Stellantis et TotalEnergies au sein de la co-entreprise Cells Company (ACC), qui ambitionne de devenir un champion européen des batteries pour véhicules électriques. Le constructeur allemand devient ainsi actionnaire d’ACC à hauteur d’un tiers du capital. Après cette entrée, les partenaires se sont engagés à porter la capacité industrielle d'ACC à 120 GWh minimum d'ici 2030.Ce nouvel objectif de capacité mobilisera un investissement de plus de 7 milliards d'euros, qui sera soutenu par des subventions publiques et financé par des apports en fonds propres et des emprunts.Pour sa part, Daimler investira dans les années qui viennent une somme inférieure au milliard d'euros, dont environ 500 millions d'euros en 2022." Avec ACC, nous allons développer et produire efficacement en Europe des modules et des cellules de batterie parfaitement adaptés aux exigences de nos modèles ", a expliqué Ola Källenius, président de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG." Ce nouveau partenariat nous permet de sécuriser notre approvisionnement, de tirer parti d'économies d'échelle et de fournir à nos clients une technologie de batterie supérieure ", a ajouté le dirigeant.Comme de coutume, précisons que la transaction du jour est conditionnée à la finalisation des accords définitifs, aux conditions usuelles en matière de closing et aux approbations des autorités compétentes.