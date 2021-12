Données financières EUR USD CA 2021 39 747 M 44 773 M - Résultat net 2021 2 473 M 2 785 M - Tréso. nette 2021 5 232 M 5 893 M - PER 2021 10,2x Rendement 2021 - Capitalisation 25 252 M 28 569 M - VE / CA 2021 0,50x VE / CA 2022 0,42x Nbr Employés - Flottant - Graphique DAIMLER TRUCK AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 30,54 € Objectif de cours Moyen 41,00 € Ecart / Objectif Moyen 34,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DAIMLER TRUCK AG 0.00% 28 569 TOYOTA MOTOR CORPORATION 28.94% 250 567 GENERAL MOTORS COMPANY 51.80% 91 772 DAIMLER AG 28.48% 89 869 FORD MOTOR COMPANY 144.03% 85 719 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED 13.16% 66 636