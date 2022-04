DAIMLER TRUCK : RBC toujours positif

Données financières EUR USD CA 2022 44 795 M 48 632 M - Résultat net 2022 2 187 M 2 374 M - Dette nette 2022 6 972 M 7 569 M - PER 2022 9,42x Rendement 2022 4,05% Capitalisation 20 179 M 21 907 M - VE / CA 2022 0,61x VE / CA 2023 0,49x Nbr Employés 99 849 Flottant 51,9% Graphique DAIMLER TRUCK HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DAIMLER TRUCK HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Clôture 24,52 € Objectif de cours Moyen 36,43 € Ecart / Objectif Moyen 48,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Martin Daum Chairman-Management Board Jochen M. Goetz CFO & Member-Management Board Josef Kaeser Chairman-Supervisory Board Michael Brosnan Member-Supervisory Board Michael Brecht Deputy Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DAIMLER TRUCK HOLDING AG -24.06% 21 782 PACCAR, INC. -2.67% 29 865 EPIROC AB (PUBL) -13.42% 23 752 KOMATSU LTD. 10.17% 21 812 CNH INDUSTRIAL N.V. -7.84% 21 182 KUBOTA CORPORATION -14.20% 20 442