Daimler Truck : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Daimler Truck, avec un objectif de cours relevé de 30 à 35 euros.



Le bureau d'analyses s'appuie notamment sur les résultats du 1er trimestre, jugés 'solides et supérieurs aux attentes', avec un CA de 10,6 MdsE, en hausse de 13% à pcc, quand Oddo tablait sur 10,1 MdsE.



'Le groupe continue de bénéficier d'une demande élevée avec une progression des volumes et des prix', note l'analyste.



Dans ce contexte, 'le groupe relève sa guidance annuelle et table désormais sur un CA de 48-50 MdE (vs css ODDO BHF de 46 MdE) et un EBIT ajusté attendu en hausse ' significative ' et EBIT en ligne (vs légère décroissance).



Par conséquent, Oddo relève son estimation d'EBIT 2022 de 13%, se plaçant 15% au-dessus du consensus.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.