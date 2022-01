Daimler Truck : RBC initie sa couverture à 'surperformance'

RBC a initié mardi la couverture du titre Daimler Truck avec une recommandation 'surperformance' et un objectif de cours de 48 euros.



Dans une note de recherche, le courtier canadien estime que la branche de camions et d'autobus de Daimler est bien partie, depuis sa séparation d'avec Daimler, pour redresser drastiquement ses marges bénéficiaires en Europe comme en Asie.



'A court terme, le cycle qui porte actuellement le marché des poids lourds devrait culminer en 2023 et à plus long terme, le secteur bénéficie de plusieurs facteurs de soutien puissants', ajoute-t-il.



Pour RBC, le groupe allemand dispose du potentiel le plus prometteur au sein de son secteur.



Selon l'intermédiaire, l'action Daimer Truck devrait se traiter autour de 7x son Ebitda pour 2022, là où Volvo se négocie en moyenne à six fois ses bénéfices et où l'américain Paccar capitalise 10 fois son Ebitda de milieu de cycle.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.