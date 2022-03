Daimler Truck : La valeur du jour en Europe Daimler Truck bondit en Bourse après ses résultats annuels

Daimler Truck bondit de 7,81% à 25,88 euros l'action sur la place de Francfort, dans le sillage de solides résultats 2021 et de perspectives favorables pour 2022. Malgré des vents contraires, le constructeur allemand de poids lourds et de cars a atteint ses objectifs l’an dernier. Le groupe a ainsi enregistré un Ebit ajusté de 2,55 milliards d’euros, contre 657 millions d’euros en 2020. De son côté, le chiffre d’affaires est ressorti à 39,8 milliards d’euros, en hausse de 10% sur un an. Au total, le nombre de camions et de cars écoulés a progressé de 20% à 455 400 unités.



Concernant 2022, le groupe introduit en Bourse fin 2021 vise un chiffre d'affaires compris entre 45,5 et 47,5 milliards d'euros (consensus 44,3 milliards d'euros) et une augmentation " significative " de son Ebit ajusté.



Daimler Truck estime que la guerre en Ukraine n'impactera pas ses chaînes d'approvisionnement de manière significative.



Dans le même temps, il s'attend à ce que la pénurie de puces continue à peser sur la production et les ventes, notamment au premier semestre.



Compte tenu de ces résultats, Stifel a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 48 euros sur la valeur.