Daimler Truck aborde la nouvelle année avec optimisme - objectif de coûts reporté

(nouveau : cours mis à jour, déclarations de la direction, détails.)

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Le constructeur de véhicules utilitaires Daimler Truck a de grandes ambitions pour 2023, après la reprise de l'an dernier. Le président du directoire Martin Daum veut continuer à augmenter le chiffre d'affaires grâce à une hausse probable des ventes sur l'important marché nord-américain et à la reprise des activités dans les services financiers. Le résultat d'exploitation devrait connaître une hausse significative et inattendue. L'année dernière, le groupe a déjà gagné beaucoup de terrain grâce à des augmentations de prix élevées qui devraient continuer à produire leurs effets. En ce qui concerne les coûts fixes élevés, les progrès ne sont toutefois pas aussi rapides que prévu - le directoire a repoussé de deux ans les objectifs de réduction des coûts. L'action a fortement chuté.

Le titre a fortement fluctué vendredi, mais il a nettement baissé dernièrement. Le cours était en baisse d'environ quatre pour cent à 31,18 euros dans la matinée, ce qui en fait l'une des valeurs les plus faibles de l'indice directeur Dax. L'analyste Himanshu Agarwal de la banque d'investissement américaine Jefferies a critiqué une performance plus faible que prévu au quatrième trimestre. Toutefois, les perspectives pourraient faire remonter les attentes du marché. Selon Jose Asumendi, analyste chez JPMorgan, les perspectives du groupe pour les marchés des véhicules utilitaires sont encore trop prudentes compte tenu des carnets de commandes pleins.

Mais la direction ne voit pas la situation en rose. Il y aura encore des goulets d'étranglement cette année, a déclaré M. Daum lors d'une conférence de presse. "Nous ne sommes pas satisfaits de nos progrès en matière de coûts", a-t-il également reconnu. Le groupe maintient certes son intention de réduire les coûts fixes de 15 pour cent à partir de l'année de référence 2019, contre 8 pour cent jusqu'à présent. Mais compte tenu des pressions inflationnistes, cet objectif ne sera pas atteint en 2023, comme cela avait été envisagé en novembre 2021 avant la séparation du groupe Daimler. L'entreprise se donne maintenant deux ans de plus pour y parvenir. Les objectifs sont ambitieux, il y a donc toujours des risques de ne pas les atteindre, a déclaré le directeur financier Jochen Goetz.

Le carnet de commandes du groupe est élevé depuis un certain temps, selon M. Daum, le groupe est actuellement en rupture de stock - et les nouveaux créneaux de production sont rapidement remplis par de nouvelles commandes. Le groupe estime que les ventes mondiales se situeront cette année entre 510 000 et 530 000 camions et bus, soit à peu près au même niveau que l'année dernière, où elles avaient augmenté de 14 pour cent pour atteindre environ 520 000. Daum s'attend à une augmentation des ventes en Amérique du Nord, le marché le plus rentable des Souabes. Il veut également y gagner des parts de marché avec un nouveau camion de transport longue distance, comme il l'a expliqué lors d'une conférence avec des analystes.

Le chiffre d'affaires total devrait augmenter pour atteindre 55 à 57 milliards d'euros. Entre 53 et 55 milliards d'euros de ce chiffre devraient provenir de l'activité véhicules. Les analystes ne prévoyaient en moyenne qu'environ 52 milliards d'euros de chiffre d'affaires total. La croissance ne devrait pas provenir des volumes vendus, a déclaré le directeur financier Goetz. Les augmentations de prix de l'année dernière ont encore des répercussions et des mesures supplémentaires sont prises en matière de prix.

En ce qui concerne le résultat avant intérêts et impôts, corrigé des effets exceptionnels, M. Goetz prévoit une hausse "significative" par rapport à la valeur de l'année précédente, qui s'élevait à près de 4 milliards d'euros. "Nettement" signifie chez Daimler Truck d'au moins 15 pour cent. Les experts financiers du marché boursier n'avaient prévu qu'une légère hausse.

Dans le secteur industriel - c'est-à-dire sans les services financiers - la marge opérationnelle devrait se situer entre 7,5 et 9 pour cent, après avoir augmenté de 1,6 point de pourcentage à 7,7 pour cent l'année précédente. La direction s'attend à une nette amélioration des marges dans les activités asiatiques et dans la division bus.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 28% l'année dernière pour atteindre 50,9 milliards d'euros grâce à l'augmentation des ventes et des prix. L'année précédente, des lockdowns Covid et des problèmes de livraison, notamment de puces électroniques, avaient encore nettement limité la production.

Le résultat d'exploitation ajusté a progressé de 55 % à 3,96 milliards d'euros. Les spécialistes espéraient toutefois que le quatrième trimestre serait un peu meilleur. Le mix de ventes des trois derniers mois, avec beaucoup d'activités à faible marge - notamment des effets d'anticipation dus aux nouvelles normes antipollution au Brésil - a donné comparativement moins d'élan.

Le directeur financier Goetz a déclaré qu'au quatrième trimestre, les coûts de rappel aux États-Unis avaient entraîné une charge de plusieurs dizaines de millions d'euros. La marque de camions Mercedes-Benz, surtout présente en Europe et en Amérique du Sud, a en outre effectué des paiements plus élevés à ses fournisseurs au quatrième trimestre. Selon Goetz, cela est dû d'une part à des prix plus élevés des matières premières - mais on a également soutenu les petits fournisseurs par des paiements uniques. Le constructeur de voitures particulières Mercedes-Benz Group avait déjà procédé de la même manière. Goetz a déclaré que de telles actions d'aide étaient également possibles cette année.

Au final, le groupe a augmenté son bénéfice net de 14% à 2,67 milliards d'euros. Daimler Truck prévoit de verser un dividende de 1,30 euro par action, soit autant que prévu. Les salariés recevront une prime de résultat d'un montant total de 7300 euros - environ 25 000 salariés conventionnels en Allemagne en bénéficieront./men/nas/mis