Daimler Truck augmente ses ventes unitaires alors que la pénurie de puces s'atténue

Les commandes entrantes ont baissé de 18 % par rapport au troisième trimestre de l'année dernière et de 14 % depuis le début de l'année, a déclaré la société dans un communiqué, signe que le retard de la demande par rapport à l'offre, dû à la pénurie de puces qui a empêché les constructeurs automobiles de livrer leurs marchandises, est en train de se résorber.

Des prix plus élevés, des effets de change favorables et une forte activité après-vente ont fait grimper les revenus de 47 % et les bénéfices avant intérêts et impôts de 159 %, a déclaré le constructeur de camions vendredi, confirmant les résultats publiés dans une déclaration ad hoc fin octobre.