LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Grâce à de bonnes affaires, le constructeur de véhicules utilitaires Daimler Truck a empoché un bénéfice d'exploitation étonnamment élevé au dernier trimestre. Le groupe a justifié ce résultat par de fortes ventes, une application robuste des prix et un développement positif des activités de service. Ces bons chiffres n'étaient toutefois pas tout à fait inattendus, car la direction a récemment relevé ses objectifs en matière de ventes, de chiffre d'affaires et de marge et a annoncé un important rachat d'actions. Jeudi matin, la réaction à la bourse est restée limitée.

L'action a reculé modérément dans la matinée, renouant ainsi avec les fortes baisses de la veille. Bien que l'action ait connu des hauts et des bas depuis la mi-mai, la tendance était récemment à la hausse. Depuis le début de l'année, le titre a gagné 13 pour cent de sa valeur, ce qui lui a permis de retrouver le niveau qu'il avait atteint lors de son introduction en bourse fin 2021. Le plus haut de janvier 2022, à plus de 35 euros, se rapproche également.

Les experts du secteur ont été séduits par les chiffres trimestriels. Une semaine à peine après l'amélioration des prévisions, le groupe convainc maintenant avec un fort résultat d'exploitation, a écrit l'analyste Nick Housden de la banque canadienne RBC dans une première réaction. Selon lui, Daimler Truck est une "bien meilleure entreprise que ne le laisse supposer sa valorisation actuelle". L'expert de Jefferies Himanshu Agarwal a lui aussi parlé de "données de référence solides".

Selon des calculs provisoires, le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a atteint près de 1,4 milliard d'euros au deuxième trimestre, comme l'a annoncé le groupe du Dax mercredi soir à Leinfelden-Echterdingen. Un an auparavant, le bénéfice d'exploitation s'élevait à près de 1,1 milliard d'euros. Les analystes interrogés par Daimler Truck s'attendaient cette fois à une moyenne de 1,3 milliard. Avant effets exceptionnels, le résultat d'exploitation est passé d'un peu plus d'un milliard d'euros à 1,4 milliard d'euros, ce qui est également supérieur aux prévisions du marché.

Le directeur général du groupe, Martin Daum, s'était montré très confiant quant à l'augmentation des prévisions au milieu du mois, évoquant notamment des chaînes d'approvisionnement plus stables et des marchés clés plus forts. Le lucratif secteur des services se développe également bien chez Daimler Truck. De plus, les Souabes ont augmenté leurs prix l'année dernière comme jamais auparavant, ce qui a encore partiellement des répercussions aujourd'hui.

Au cours du dernier trimestre, Daimler Truck s'est mieux comporté que prévu dans tous les secteurs d'activité, selon ses propres indications. Dans le secteur industriel, qui comprend les segments de véhicules Trucks North America, Mercedes-Benz, Trucks Asia, Daimler Buses et la transition, la rentabilité du chiffre d'affaires ajustée a atteint 10,3 pour cent selon les chiffres provisoires, alors que les analystes n'attendaient en moyenne que 9,2 pour cent. Un an auparavant, il était de 8 pour cent.

L'entreprise publiera les chiffres trimestriels complets le 1er août /stw/tav/ngu/jha/.