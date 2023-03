Daimler Truck : le titre chute après des résultats décevants

Daimler Truck a fait état vendredi d'une hausse de 55% de son bénéfice opérationnel l'an dernier, grâce à une forte demande et à la vigueur de ses prix, mais ce résultat n'a pas atteint les attentes des analystes.



Le constructeur allemand de poids lourds a publié ce matin un Ebit ajusté de 3,96 milliards d'euros au titre de l'exercice écoulé, contre 2,55 milliards en 2021, pour un chiffre d'affaires en hausse de 28% à 50,9 milliards.



Ces performances s'avèrent néanmoins inférieures aux estimations qui avaient été établies par les analystes.



'Le principal contributeur à cette déception est la marque Mercedes Benz, qui a pâti de coûts additionnels, notamment en termes de salaires', explique un analyste.



Daimler Truck a en revanche livré des perspectives plutôt encourageantes, anticipant une nouvelle progression de son chiffre d'affaires, de son Ebit ajusté et de son flux de trésorerie en 2023, sur la base de volumes attendus au même niveau qu'en 2022.



Suite à ces annonces, l'action lâchait plus de 4,6% vendredi en Bourse de Francfort, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice DAX derrière Deutsche Bank.



